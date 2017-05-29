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Yaralı geyik İstanbul Üniversitesi'nde tedavi ediliyor

Çatalca'da bulunan bacağı kırık geyik İstanbul Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

29.05.2017 - 09:57
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İstanbul Çatalca'da yakınlarında arka kemiği kırık halde bulununca İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu'ndeki Veteriner Fakültesi'ne getirilen 3 yaşındaki erkek yavru geyik, buradaki Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü (VAŞAK) tarafından tedavi ve bakıma alındı.

Yaralı geyik İstanbul Üniversitesi'nde tedavi ediliyor

"YAKIN ZAMANDA DOĞAYA SALACAĞIZ"

VAŞAK Başkanı Medya Karaaslan, bir süre önce doğada bulunan ve kendilerine getirilen yavru geyiğin arka sağ bacak kemiğinde kırık olduğunu belirterek, "Röntgeni çekildi. Arka sağ bacağında açık kırık vardı. Bacağı bandaja aldık. Daha sonra plaka uygulandı. Düzenli olarak bandaj, pansuman uygulaması yapıldı. Şu anda yaptığımız da bu yakın zamanda doğaya salmayı umuyoruz." dedi.

Karaaslan, kendisi ve diğer arkadaşları ile birlikte sevimli yavru geyiğin tedavisinin yanı sıra bakım ve temizliğini yaptıklarını ekledi.

Yaralı geyik İstanbul Üniversitesi'nde tedavi ediliyor

Yaralı geyik İstanbul Üniversitesi'nde tedavi ediliyor

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