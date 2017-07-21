Yaralı şahine hastanede müdahaleye idari soruşturma

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde geçen 5 Mayıs'ta gece saçma yaraları nedeniyle kanlar içinde bulunan ve vatandaşlar tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen şahinin tedavi edilmesiyle ilgili olarak, 1'i doktor 8 sağlık personeli hakkında idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından 5 Mayıs'ta saçma ile yaralanan ve kan kaybeden şahin, Veteriner Hekim bulunamayınca, Tarsus Devlet Hastanesi'nin acil servise getirildi. Yaralı şahinin, acil serviste röntgeni çekilip, gerekli tedavisi yapıldı. Burada yapılan müdahale ile hayata bağlanan kuş, Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi. Şahini muayene eden veteriner, hastanede müdahale edilmemesi halinde kuşun ölebileceğini söyledi.

ŞİKAYET ETTİLER

Ancak yaralı şahine hastanede müdahale edenler, hastane yönetimine şikayet edildi. Şikayeti değerlendirerek kamera kayıtların inceleyen yönetim, yaralı şahine müdahale edilmesi sırasında orada bulunan 1'i doktor 8 sağlık personelinin savunmasını istedi. Haklarında idari soruşturma açılan personele, '5 Mayıs günü acil serviste yaralı şahine müdahale edilmesiyle ilgili savunmalarınız nelerdir?' sorusu soruldu. Sağlık çalışanları da savunmalarını verip, soruşturmanın sonucunu bekliyor.

Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma açıldığını, sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirdi.









