Yarım net kuralı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi (YKS), 0,5 ham puna türü değişti. Sınavada ham puan türünün değişmesi ne anlama geliyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, sınav puanlarının hesaplanabilmesi için iki testten de en az 0,5 ham puan alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Öğrencilerin, daha önce Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), puanlarının hesaplanabilmesi için matematik ve Türkçe testlerinden 0,5 ham puan almaları, yani yarımşar net çıkarmaları zorunluluğu vardı.

İKİ TESTTEN DE 0,5 HAM PUAN ALMA ZORUNLULUĞU

Yarım net kuralını yerine getiremeyen adaylar Temel Yeterlilik Puanları, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), girmiş olsalar da puanları hesaba katılmıyordu. Biraz daha açarsak eski puan türünde matematik sorularını çözmeyen öğrencinin üniversiteye girmesi zorlaşıyordu.

Bu kural (AYT) için de geçerliydi. Dolayısıyla eski puan sistemini baz aldığımızda iki testten de 0,5 ham puan alınması gerekiyordu. ÖSYM'nin açıkladığı yeni puan sisteminde ise tek testten yarım net kuralı geçerli oldu.

ÖĞRENCİLERİN İŞİ KOLAYLAŞTI

Ham puan sistemin değişmesi üniversite adaylarının puanlarının hesaplanması açısından kolaylaştırıcı oldu.