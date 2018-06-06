taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.909
USD
4,6178
EURO
5,4368
ALTIN
192,72
PETR
75,9400

Yarım net kuralı nedir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı açıklamada üniversite sınavında ham puan kuralının değiştiğini duyurdu.

  1. Haberler
  2. Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi (YKS), 0,5 ham puna türü değişti. Sınavada ham puan türünün değişmesi ne anlama geliyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, sınav puanlarının hesaplanabilmesi için iki testten de en az 0,5 ham puan alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Öğrencilerin, daha önce Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), puanlarının hesaplanabilmesi için matematik ve Türkçe testlerinden 0,5 ham puan almaları, yani yarımşar net çıkarmaları zorunluluğu vardı.

Yarım net kuralı nedir?

İKİ TESTTEN DE 0,5 HAM PUAN ALMA ZORUNLULUĞU

Yarım net kuralını yerine getiremeyen adaylar Temel Yeterlilik Puanları, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), girmiş olsalar da puanları hesaba katılmıyordu. Biraz daha açarsak eski puan türünde matematik sorularını çözmeyen öğrencinin üniversiteye girmesi zorlaşıyordu.

Bu kural (AYT) için de geçerliydi. Dolayısıyla eski puan sistemini baz aldığımızda iki testten de 0,5 ham puan alınması gerekiyordu. ÖSYM'nin açıkladığı yeni puan sisteminde ise tek testten yarım net kuralı geçerli oldu.

Yarım net kuralı nedir?

ÖĞRENCİLERİN İŞİ KOLAYLAŞTI

Ham puan sistemin değişmesi üniversite adaylarının puanlarının hesaplanması açısından kolaylaştırıcı oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evinizin star parçası olacak askılık tasarımı

Evinizin star parçası olacak askılık tasarımı

1
Barbados kirazı nedir

Barbados kirazı nedir

2
Aşıklık nedir

Aşıklık nedir

6
Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

0
NOTAM nedir

NOTAM nedir

3
Boş duvarlarınızı kumaşlarla süsleyin

Boş duvarlarınızı kumaşlarla süsleyin

0
Bilişim suçları nelerdir

Bilişim suçları nelerdir

2