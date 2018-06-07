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Yarımburgaz Mağaraları bakımsızlıktan harap oldu

İstanbul'da, günümüzden 400 bin yıl öncesinde ilk yerleşik yaşamın başladığı belirtilen Yarımburgaz Mağaraları bakıma muhtaç.

DHA | 07.06.2018 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yıllarca film ve dizi çekimleri ile tahrip edilen mağaralar, şimdilerde, madde bağımlılarının meskeni haline gelmiş durumda. Mağaraların yeterince korunamadığını belirten uzmanlar, dünya tarihi için de önemli yer tutan mağaraların topluma kazandırılması gerektiğini savunuyor.

Kanal İstanbul'un güzergahının değişmesindeki en büyük etkenlerden birinin de Yarımburgaz Mağaraları olduğu belirtiliyordu.

BAKIMSIZLIKTAN HARAP OLDU

Başakşehir'de bulunan ve 4 ayrı mağaradan oluşan Yarımburgaz mağaralarında daha önce 1960'lı yıllarda ilk arkeolojik çalışmalar yapılmış. Yapılan kazılarda, önemli bulgulara erişilen mağaralar şu günlerde, bakımsızlıktan harap olmuş durumda.

Zamanla çevresinde toplanan madde bağımlıları da söz konusu tarihi alanda ciddi tahribatlar oluşturmuş. Mağaraların içlerinde ve girişlerinde ateşler yakılmış ve duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılmış.

Yarımburgaz Mağaraları bakımsızlıktan harap oldu

"TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR YER"

Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, "Yarımburgaz Mağarası, Küçükçekmece Lagünü yakınlarında İstanbul'a yakın bir mağara. Aynı zamanda İstanbul çevresinde bulunan en büyük arkeolojik kazı alanlarından biri. 1960'lı yıllarda ilk kez Şevket Kansu tarafından buralarda arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Ardından Mehmet Özdoğan ve Güven Arsebük gibi isimler buralarda çalışma yaptılar. Söz konusu çalışmalarda, günümüzden yaklaşık 400 bin yıl öncesine, kimi kaynaklara göre ise 800 bin yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara rastlanıyor.  Burada aynı zamanda Neolitik dönem kültürlerinin Avrupa'ya aktarımı ile ilgili de önemli arkeolojik buluntuları görmek mümkün.  Bu bulgular da bilim literatürüne "Yarımburgaz Kültürü" olarak geçiyor.  Bu mağara Bizans döneminde Şapel olarak kullanıldığını da biliyoruz. Bunları yukarı mağaradaki bulgulardan anlıyoruz. Ancak daha sonra mağara içinde film çekimleri sırasında yaşanan tahribatlar sonucunda, bu buluntuların çoğu yok edildi. Dolayısı ile burası İstanbul içinde çok önemli arkeolojik alanlardan biri burası. Yalnızca İstanbul için de değil, kıtalar arasındaki konum açısından da tüm dünya için önemli bir yer tutuyor burası" dedi.

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