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Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

Kısmi gırtlak felci şüphesiyle Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edilen safkan İngiliz yarış atına lokal anestezi yapıldı.

20.04.2017 - 02:30
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UÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) hekimleri tarafından kısmi gırtlak felci şüphesi ile UÜ Veteriner Fakültesine sevk edilen safkan İngiliz yarış atı, Justus-Liebig Üniversitesi Veteriner Fakültesi At Cerrahi Kliniği Başkanı Prof. Dr. Michael Röcken ve Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından muayene edildi.

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

Muayenenin ardından endoskopik kontrolleri yapılan yarış atına, ertesi gün lokal anestezi altında gırtlak felcinde solunum yolunu rahatlatmak için dikiş uygulanması (laringoplasti) operasyonu yapıldı.

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

EKONOMİK DEĞERİ NEDENİYLE LOKAL ANESTEZİ

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay, kural gereği genel anesteziyle gerçekleştirilen operasyonun, ciddi bir ekonomik değeri bulunan atı "Yatıp kalkma" ve "Genel anestezi riski"ne atmamak adına, lokal anestezi ile yapıldığını belirtti.

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

Operasyonun yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Günay, "Operatif girişim, aynı anda endoskopik görüntü altında kontrol edildi. Operasyonu sıkıntısız olarak geçiren atın evine gitmesi ve yaklaşık 6 haftalık istirahat döneminden sonra tekrar yarış sahalarına dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyon öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

Yarış atının ameliyatına iki profesör girdi

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