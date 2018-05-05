Yaş ortalaması 77 olan sınıf

İhsangazi ilçesine bağlı Kızıleller köyünde kullanılmayan eski okul binasında açılan okuma yazma kursuna katılan biri erkek, 9'u kadın 10 kişi, ilerleyen yaşlarına rağmen okur yazar olmaya gayret gösteriyor.

"YAŞLILARIMIZIN OKUMA YAZMA AZMİ BİZİ SEVİNDİRİYOR"

Yaşları 70 ila 86 arasında değişen kursiyerlerin yaş ortalaması ise 77. İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, "İlçe merkezi ve köylerde açtığımız kurslara katılanların yaş ortalaması 60-65 civarındayken Kızıllerler köyümüzde takdire şayan bir durum var. Burada çoğunluğu 75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor." dedi.