Yaşa göre aktivite seçimi çocuğun gelişiminde önemli

Çocuklar için düzenlenen Tatilde Atölye adlı etkinlikte Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya çocuklar ile nasıl kaliteli zamangeçirileceğine yönelik ailelere bilgiler verdi. Psk. Kaya, 'Kaliteli zaman geçirmek çocuklara kendilerini güvende ve değerli hissettirir. Özgüven için ise yaşa göre aktivite seçilmeli” dedi.

Çocuklarla kaliteli zaman geçirme konusunda anne ve babanın işin başında özverili davranması gerektiğinin altını çizen Psk. Kaya, bunun için ebeveynlerin çocukla birlikteyken eş zamanlı olarak başka bir aktivite ile uğraşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuk kendini güvende ve değerli hissetmeli

Kaliteli ve nitelikli zaman geçirmenin çocuklara kendilerini güvende ve değerli hissettirdiğinin altını çizen Psk. Kaya, çocukla ebeveyn arasında da bir güven duygusunun geliştiğini kaydetti. Çocuğun böylece kendini daha huzurlu hissedeceğini de vurgulayan Psk. Kaya, kaliteli ve nitelikli zaman geçirmenin bazı kuralları olduğunu söyledi.

Psk. Kaya en önemli kurallardan birinin zaman belirlemek olduğunu ifade ederek, "Bu zaman içerisinde çocuğunuzla iş birliği içerisinde olmalısınız. Çocuk demeli ki, "Ben şu an annem ve babamla ortak bir aktivite yapıyorum.” Çocuk o anda kendini güvende hissedebilmek için sizinle iş birliği içerisinde olmalı ve bunu hissedebilmeli. Yani çocukla anne – babanın yanında oynarken, ebeveynin kitap okuması, telefonu ile uğraşması birlikte zaman geçirdikleri anlamına gelmez” diye hatırlattı.

Duygusal iş birliği

Bir diğer kuralın aktivite seçimi olduğuna değinen Psk. Kaya, yaşa göre seçilecek aktivitenin çocuğun özgüveni açısından daha faydalı olacağını vurguladı. Psk. Kaya son olarak, "Bir kural daha var ki; sadece kaliteli zaman geçirmede değil çocuk yetiştirmede de çok önemli bir kuraldır, duygu paylaşımı. Ne yazık ki bizler bu konuda biraz zorlanıyoruz. Kaliteli zaman geçirme olayını gözümüzde büyütmemeliyiz. Önemli olan çocuğunuza duygusal anlamda iş birliği içerisinde olduğunuzu hissettirmek. Çocukların, onun yanında olduğunuzu, bütün konsantrenizin onun üzerinde olduğunu hissettirmenize ihtiyacı var” şeklinde konuştu.