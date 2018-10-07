Yaşadıkları kenti resimleri boyayarak tanıyorlar

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmenin yanı sıra eğitim alanında da örnek projeleri hayata geçiriyor.

Belediye, Çalımlı Yeni Çavuş Mezrası İlkokulunda okul öncesi öğretmenliği yapan Canan Özdemir'in önerisi üzerine "Van'ı Boyayarak Öğreniyorum" projesini başlattı.

KENTİN TARİHİ ANLATILIYOR

Proje kapsamında basılan kitapçıklarda boyanmaya hazır şekilde kentin tarihi ve turistik yerlerinin resimleri ile tanıtıcı bilgiler yer alıyor.

Belediyenin dağıttığı kitapçıkları alan öğrenciler, boyadıkları resimler ve okudukları bilgiler sayesinde yaşadıkları kenti daha iyi tanıma fırsatı buluyor.

"FİKİR ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"

İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, "Canan öğretmen, daha önce Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan bir projeyi Van'da da uygulamak istediğini söyledi. Bu fikir bizim çok hoşumuza gitti. Kendisiyle hemen bu konuda diyaloğumuzu sıkılaştırıp kitabı olgunlaştırdık. Güzel ve anlamlı bir eser ortaya çıktı. Biz bu eseri ilçemizde bütün okullara dağıttık. Bu şekilde hem öğrencilerimizin çevre konusunda duyarlılığını arttıracağız hem de Van'ı boyayarak öğrenmelerine ortam hazırlayacağız" dedi.

SOMA PROJESİNİN DEVAMI

Öğretmen Canan Özdemir ise projenin, TÜBİTAK 46. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında Ege Bölge ikinciliği elde eden Soma'yı Boyayarak Öğreniyorum projesinin devamı olduğunu dile getirdi.





"ÖĞRENME DAHA KOLAY OLDU"

Canan Özdemir, "Yaşam şekilleri açısından şehirler arasında ortak özellikler bulunmasına rağmen, şehirleri farklılaştıran bir takım tarihi, kültürel ve coğrafi özellikler bulunmakta. Kitapta Van'ın tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle, Van'a özgü değerlerine yer vermeye çalıştık. Bu şekilde bu değerlerin bilinirliğini arttırarak öğrencilerin gezip göremediği yerleri kitapta görerek ve boyayarak daha eğlenceli ve öğrenir hale gelmesini sağladık. Proje ile farklı zeka türlerini kullanarak öğrenmenin daha kolay ve kalıcı hale geldiğini gözlemledik." diye konuştu.



