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Yasak aşkından 3 çocuk yapan adam konuştu

Sırbistanlı annenin ‘çocuklarımı kaçırdı’ dediği baba Eyüp Y. 'Çocuklarımı kaçırmadım, kendi verdi.' dedi.

07.06.2017 - 08:05
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaşayan Slavica Burmazovic, yanında çalıştığı Eyüp Y.’den olan 14, 12 ve 7 yaşındaki 3 çocuğunun Türkiye’ye götürüldüğünü, 2016’dan bu yana kendisine gösterilmediğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl Belgrad’da Türk Büyükelçiliği önünde eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan Sırbistanlı anne, büyük kızının da 15 yaşında eşi tarafından evlendirilmek istendiğini iddia etti.

Türkiye’de evli olan Eyüp Y. ise Burmazovic’ten olan çocukları Ayşe (14), Esma (12) ve Tarık (7) için Mersin Aile Mahkemesi’ne başvurup velayetlerini almak istedi. Ancak mahkeme Lahey Anlaşması’na dayanarak, çocukların 16 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle annelerinde kalması gerektiğine hükmetti. Baba için çocuklarını alıkoyduğu gerekçesiyle arama kararı çıkartıldı.

"BENİ ALDATTI"

Habertük'te yer alan habere göre, “Çocuklarımı kimseden kaçırmıyorum” diyen Eyüp Y., yaşadıklarını şöyle anlattı: "2000’de eşim ve iki çocuğumla Sırbistan’a yerleştik. Slavica yanımda çalışıyordu. İlişki yaşamaya başladık. Eşimin 3 yıl bu ilişkiden haberi yoktu. Öğrendiğinde Türkiye’ye döndü. Slavica’dan 3 çocuğum oldu. 2012’de işlerim kötü gidince Libya’ya yerleştik. 2 yıl sonra Libya’yı terk etmek zorunda kaldım. Slavica ile çocukları Sırbistan’a gönderdim. Aldığımız ortak kararla Türkiye’ye yerleşecektik. Ben de Türkiye’ye döndüm. Beni aldattığını öğrendim. Sırbistan’a döndüm gözümle de gördüm."

"ÇOCUKLARI ESKİ EŞİME VERDİM"

Bu gelişme üzerine Burmazovic’ten ayrıldığını söyleyen Eyüp Y., şöyle devam etti: “O ve çocuklar birlikte yaşayacaktı. Her ay 800 Euro ödeyecektim. Tek şartım, başka bir erkeğin, çocuklarımın yaşadığı eve girmemesiydi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra beni aldattığı adamla eve geldi. Evlenip Almanya’ya yerleşeceklerini, çocukları da götüreceklerini söyledi. Kabul etmedim. Çocukların da benimle Türkiye’ye gelmesine izin verdi. Uçak biletlerini de o aldı. 3 çocuğumu Mersin’e, eşimin yanına götürdüm. Sırbistan’a işime döndüm.”

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