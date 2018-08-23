taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0656
Euro
7.02665
Altın
1191.85
Borsa
90185.99

Yaşamla ölüm arasında: Kurban mı Cellat mı

Celladın gazabını yenecek tek şey kurbanın yaşama inadıdır. Bakalım kurban hayatta kalmayı başaracak mı?

Özel İçerik | 23.08.2018 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Kitap

kurban mı cellat mı

Bu kitap, her bir sahnesi zekice kurgulanmış enfes bir gerilim. Dehşete kapılıp soluksuz okuyacağınız bir hikaye…

KURBAN MI CELLAT MI

Her şey coşkulu bir yeni yıl kutlamasında yaşanır. Yemek oldukça keyiflidir. Biraz sonra yaşanacak katliamdan habersiz, herkesin gülüşü yüzünden donar.

Hayatta kalabilen tek kişi 10 yaşındaki Ben Brook olur. Biraz şansı, biraz da zekasıyla hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak katil, ne pahasına olursa olsun, Brook ailesinden kimseyi canlı bırakmamayı kafasına koymuştur. Bu gizemi çözmeyi de NYPT dedektifi Buddy Lock…

Bakalım bu amansız kovalamaca nasıl son bulacak?

Kurban mı Cellat mı - James Tucker

Kurban mı Cellat mı

James Tucker

Çev.: Esra Yüksel

Arkadya Yay.

S.: 464

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

199
Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

237
Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

119
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

134
Fenerbahçe Josef'i de satıyor

Fenerbahçe Josef'i de satıyor

82
ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava

39
Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM