Yaşamla ölüm arasında: Kurban mı Cellat mı

Bu kitap, her bir sahnesi zekice kurgulanmış enfes bir gerilim. Dehşete kapılıp soluksuz okuyacağınız bir hikaye…

KURBAN MI CELLAT MI

Her şey coşkulu bir yeni yıl kutlamasında yaşanır. Yemek oldukça keyiflidir. Biraz sonra yaşanacak katliamdan habersiz, herkesin gülüşü yüzünden donar.

Hayatta kalabilen tek kişi 10 yaşındaki Ben Brook olur. Biraz şansı, biraz da zekasıyla hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak katil, ne pahasına olursa olsun, Brook ailesinden kimseyi canlı bırakmamayı kafasına koymuştur. Bu gizemi çözmeyi de NYPT dedektifi Buddy Lock…

Bakalım bu amansız kovalamaca nasıl son bulacak?

Kurban mı Cellat mı

James Tucker

Çev.: Esra Yüksel

Arkadya Yay.

S.: 464

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Damla Karakuş

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