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Yaşar İpek Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi

Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek, yaptığı bu beğeniyle yıllardır süren kavgaya yeni bir boyut getirecek.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 12:40..
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Yaşar İpek Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi

Yaşar İpek, eşi Seren Serengil'in yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi. Yaşar İpek'in bu hareketi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki kavgalara bir yenisini daha ekleyecek.

"BU GERÇEKTEN KORKUNÇ"

Serengil’in fanları bu duruma bir hayli bozulurken ünlü ismin hesabına tepki mesajları yağdırdı.

Bu beğeninin her iki ihtimalde de korkunç bir şey olduğunu belirten takipçileri “Senden gizli bir takipse bu çok çirkin, bilerek yapmış olması ihtimali ise korkunç” şeklinde yorumlarda bulundu. Seren Serengil geçen yıl sunuculuğunu yaptığı programda mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

Yaşar İpek Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi

Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek, sosyal medyaya yansıyan beğeni haberi sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti ve sosyal medya hesabından şu satırları yazdı:

Yaşar İpek Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi

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