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Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Seren Serengil ile Yaşar İpek aşkında sürpriz teklif...

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 06:39..
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RR

Şarkıcı Yaşar İpek ile ilişkisine devam eden ve sözleşme imzalayan Seren Serengil, evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulundu. Çift, 12 Mayıs tarihinde nişanlanacağını da duyurdu.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN TARİHİ

Yaşar İpek'in evlilik teklifi ettiği anları Seren Serengil Instagram hesabından paylaştı ve şu yorumu yaptı: "Sahneye beni çağırdı bende şarkı söylememi istediği için çağırıyor zannettim ki istemediğimi bilir çıkmam hiçbir zaman onu seyretmeye gittiğimde! sahneye zorla çıkarınca beni bende ona kızdım “napıyorsun sen diye?” yüzüğü uzatınca anladım meğer bunları planlamış, Hayatımın en unutulmaz anını !! utancımdan ne yapacağımı şaşırdım ama çok mutluyum..."

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

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