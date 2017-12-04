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Yaşayan Taş nedir

Bir çeşit kaktüs olan Lithops taşa benzediği için Türkiye'de 'yaşayan taş' olarak adlandırılıyor.

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Ülkemizde kaktüs ve terrareum kültürü arttıkça yeni bitkiler ortaya çıkıyor. Onlardan biri de "Lithops" isimli bu kaktüs türü. Bir çeşit dikensiz kaktüs olan "lithops" bakıldığında taş gibi göründüğü  için ülkemizde yaşayan taş olarak adlandırılıyor.

ESKİ BİR KAKTÜS ÇEŞİTİ

İlk olarak 1811 yılında İngiliz bir botanik bilimci tarafından keşfedilen Lithops, Güney Afrika’da en çok Namibya ve civarında bulunan Lithops bitkisine Canlıtaş çiçeği olarak da adlandırılıyor.

Güney Afrika çöllerinde yetişen Lithops bitkisi Türkçe’de daha çok “yaşayan taş” olarak biliniyor. Taşlara bakınca neden böyle dedikleri kolaylıkla anlaşılıyor. Ayrıca “taş öpen”, “taş emen”, “inek toynağı”, “çiçek açan taş” veya “Altıntaş” gibi isimlerle de anılıyor.

BAKIMI

Bakımı oldukça zahmetsiz olan bu bitki senede sadece bir-iki kere çiçek açıyor. Çiçek açtığında da çok hoş bir görüntüye sahip olan bu bitkinin bakımı için sadece az miktarda su gerekiyor. Güneşi seven bir bitki olan Lithops, namı diğer yaşayan taş görüntüsü ile oldukça popüler bir bitki haline gelirken, satışı ad yaygınlaşıyor.

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