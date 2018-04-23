Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

89'de İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya gelen Yasemin Kay Allen, ilişkide şımarmadığını söyledi.

"AŞK TUTSAKLIK DEĞİL ÖZGÜRLÜKTÜR"

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajında "Evliliğe biraz uzağım" diyen Yasemin Allen, Aşkın tutsaklık değil, özgürlük olduğunu söyledi.

2008'de annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynayarak kendini tanıtan Allen, özel hayatı hakkında konuştu.

"EVLİLİK KONUSUNDA KAFASI KARIŞIK"

"Hep karşımdakinin iyiliğini" düşünürüm diyen Yasemin Allen, "Karşımdaki insanın huzurunu ve iyiğini düşünürüm. Ama evlilik gerekli mi, kafam karışık. Hiç fark etmez" şeklinde konuştu.

Yaşadığı ilişkide şımarık kızı oynamadığını da sözlerine ekleyen Allen, "İlişkide asla şımarıklık yapmam, oyunlar oynamam." ifadelerini kullandı.