Yaşlanmayı yavaşlatan ilaç bulundu

Exeter Üniversitesi uzmanları, AP39, AP123 ve RT01'in yeni bileşiklerinin laboratuar testlerini yaparak, bunları kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler üzerinde test ettiler.

YAŞLI HÜCRELER YÜZDE 50 AZALTILDI

Araştırmanın sonucunda, bilim insanları, dokuların yaşlanmasını yavaşlatarak, bölünemeyen ‘yaşlı' hücrelerin sayısını yüzde 50 oranında azalttılar.

MedicalXpress'in haberine göre, etkinin, AP39, AP123 ve RT01 bileşiklerinin mitokondri hidrojen sülfit verdiğini, eski ve hasarlı hücrelerin daha uzun süre işleyen ve yaşlanma süreçlerini yavaşlatmak için gerekli enerjiyi üretmesine yardımcı olmasından dolayı elde edildiğine dikkat çekildi.

YAŞAM KALİTESİ DE ARTACAK

Bu bileşiklere sahip ilaçların sadece ömrü uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda kalitesini de arttıracağını vurgulayan bilim insanları, bununla birlikte mitokondriya üzerindeki bu etkinin kalp krizi ve felç riskini azaltacağını da belirtti.