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Yaşlı adamın 240 bin TL’sini dolandıranlar yakalandı

Balıkesir’de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak yaşlı bir adamın 240 bin TL’sini dolandıran 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA | 21.10.2018 - 09:58..
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Balıkesir Susurluk’ta 74 yaşındaki baba R.Y. ve kızı 30 yaşındaki D.Y.’yi telefonla arayarak kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, yaşlı adamın bankada bulunan dolar ve euro cinsinden yaklaşık 240 bin TL parasını alarak kayıplara karıştı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri baba ve kızının vermiş olduğu eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri sonrası M.Ç. ve S.A. isimli iki dolandırıcıyı tespit etti.

OTOGARDA YAKALANDILAR

Gittikleri İzmir otogarında kıskıvrak yakalanarak Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı adamın 240 bin TL’sini dolandıranlar yakalandı

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