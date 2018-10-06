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Yaşlı çifti yangın ayırdı

Uşak'ta bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı

AA | 06.10.2018 - 06:41..
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Köyde iki katlı kerpiç bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLERİN İÇİNDEN KÖYLÜLER KURTARDI

Evde bulunan Sultan Durak (62), köylüler tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Eşi Haydar Durak (65) ise alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Yaşlı çifti yangın ayırdı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yaralı kurtarılan Sultan Durak, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İki çocuk babası Haydar Durak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yaşlı çifti yangın ayırdı

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