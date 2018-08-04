Yaşlı dede düğünde ateş edince kendini ve torununu vurdu

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki damat evinden Derebaşı Mahallesine kız almaya giden konvoyun geri dönüşü sırasında bir minibüste bulunan Eşref Yanar, üzerindeki silahla havaya ateş etmek istedi.
5 YAŞINDAKİ TORUN GÖĞSÜNDEN VURULDU
Tutukluk yapan silahın minibüs içerisinde ateş alması sonucu 65 yaşındaki Eşref Yanar omuzundan, yanında bulunan 5 yaşındaki torunu Beril Yanar ise göğsünden yaralandı.
Dede ve torun, olay yerine gelen ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.