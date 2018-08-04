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Yaşlı dede düğünde ateş edince kendini ve torununu vurdu

Giresun'daki bir düğünde silahıyla ateş eden yaşlı adam, kendisini ve torununu yaraladı.

İHA | 04.08.2018 - 00:51..
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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki damat evinden Derebaşı Mahallesine kız almaya giden konvoyun geri dönüşü sırasında bir minibüste bulunan Eşref Yanar, üzerindeki silahla havaya ateş etmek istedi.

5 YAŞINDAKİ TORUN GÖĞSÜNDEN VURULDU

Tutukluk yapan silahın minibüs içerisinde ateş alması sonucu 65 yaşındaki Eşref Yanar omuzundan, yanında bulunan 5 yaşındaki torunu Beril Yanar ise göğsünden yaralandı.

Dede ve torun, olay yerine gelen ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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