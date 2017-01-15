Yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

Kaza, Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden Baran Batmaz yönetimindeki 54 PH 587 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kutlu'ya, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Korkuya kapılan Batmaz, olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu. Kanlar içinde kalan Hatice Kutlu'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada annesini kanlar içinde gören Serdar Kutlu ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Özel hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu belirtildi.





Kaçan sürücü ise bir süre sonra arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Gözyaşları içinde kalan Baran Batmaz'ı polis sakinleştirmeye çalıştı. Batmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Batmaz'ın ehliyetsiz olduğu ve motosikleti yeni aldığı belirtildi.























