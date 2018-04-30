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Yaşlı kadını darbeden bakıcı tahliye edildi

İstanbul Şişli’de, yalnız yaşayan yaşlı kadının yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 30.04.2018 - 09:18..
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Şişli'de geçtiğimiz 12 Mart Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında, evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz’ün yakınları 3 ay önce bir tanıdıkları vasıtasıyla yaşlı kadına bakması için Kırgızistan uyruklu Almakan A.’yı tuttu.

YAKINLARINI ARAYIP DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan A., Gündüz’ün yakınlarını arayarak, yaşlı kadının gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için ayağa kalktığını, sonrasında düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine kadının eve gelen yakınları onu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucu ayağı kırıldığı belirlenen yaşlı kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaşlı kadını darbeden bakıcı güvenlik kamerasında

YEĞENİ ŞÜPHELENİP ODADAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Olayın ardından Şaziye Gündüz’ün yeğeni Arif Yakkan, halasının bakıcı tarafından şiddete uğrayabileceğini düşündü. Bunun üzerine evdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yakkan, halasının darbedildiğini gördü.

Görüntülerin kopyasını alan Yakkan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, bakıcı Almakan A.’yı gözaltına aldı.

İLK DURUŞMASINDA TAHLİYE OLDU

Polis merkezinde hakkındaki iddiaları reddeden bakıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı Almakan A., savcılık tarafından açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

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