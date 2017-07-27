taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.952
USD
3,5344
EURO
4,1476
ALTIN
143,42
PETR
51,1100

Yaşlı kadının bacaklarına sarılı esrar bulundu

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir yolcu otobüsünde yaşlı kadının bacaklarına sarılmış vaziyette esrar ele geçirildi.

27.07.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ta jandarma ekiplerinin iki ayrı yolcu otobüsünde yaptığı aramalarda 885 gram kubar, 2 kilo 75 gram ise toz esrar ele geçirildi. Toz esrarın yaşlı bir kadının bacaklarına sarıldığı görüldü.

Yaşlı kadının bacaklarına sarılı esrar bulundu

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında Malatya-Kayseri D-300 karayolunda yol kontrol ve arama uygulaması yaptı.

YAŞLI KADINI KURYE OLARAK KULLANDILAR

Uygulamada Siirt'ten İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada, bir yolcunun oturduğu koltuğun üst bagaj bölümünde poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette 885 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı güzergahta yapılan denetimler sırasında Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise bir yaşlı bir kadın yolcu indirilerek arandı. Yaşlı kadının bacaklarına poşetler ile sarılı vaziyetteki 2 kilo 75 gram toz esrar ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Yaşlı kadının bacaklarına sarılı esrar bulundu

İlginizi Çekebilir
Etek altından görüntü çeken kişiye gözaltı
İzmit'te, yayaların yoğun geçiş yaptıkları üst geçitlerde telefonunun kamerası ile kadınların etek altı görüntülerini çeken kişi yakalandı.
FETÖ'nün gaybubet evleri basıldı
Örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak
Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
6 ilde ByLock kullanan 12 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün gizli haberleşme programına kullananlara yönelik düzenlenen operasyonlar yurt genelinde devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

91
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

83
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

37
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

77
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

44
Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

139
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM