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Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda yastık kılıfları içine saklanmış kaçak sigara, ele geçirildi.

DHA | 02.01.2018 - 19:19..
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu bağlantısında yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine içinde A.F.B. (29) ve A.K. (38)’in bulunduğu otomobili durdurdu.

30 UYUŞTURUCU HAP, 40 GRAM SKUNK

Otomobilde yapılan aramada 30 uyuşturucu hap ile 40 gram skunk sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

TIRDA YASTIK İÇİNDE 920 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yol uygulaması kapsamında İstanbul yönünde durdurdukları TIR’da yaptıkları aramada ise yastıkların içine saklanmış, değişik markalarda 920 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü U.İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

OTOBÜSTE DE 900 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında ise 900 paket bandrolsüz sigara buldu. Gözaltına alınan şüpheliler N.I. (58), A.K. (37) ve S.G. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı



Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı



Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

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