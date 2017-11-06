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Yatak odasında yakaladığı eşinin sevgilisini öldürdü

Kırklareli'de yaşayan 37 yaşındaki Özkan E, evinin yatak odasında, eşiyle birlikte olurken yakaladığı A.K.'yi bıçaklayarak öldürdü.

06.11.2017 - 13:41
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cinayet

Kırklareli Babaeski'de bir fabrikada işçi Özkan E., eşi ve 1 çocuğunun annesi Saadet E.'nin son zamanlarda kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı.

Eşini takibe alan Özkan E., dün gece, "Gece vardiyasına gidiyorum" diyerek  evinden ayrıldı.

BİRLİKTE OLDUKLARINI GÖRÜNCE CİNNET GETİRDİ

Bir yere gizlenen Özkan E., evine gelen olup olmadığını izlemeye başladı. Bu sırada evine bir erkeğin girdiğini gören Özkan E., bir süre bekledikten sonra anahtarla kapıyı açıp, eve girdi. Yatak odasına yönelen Özkan E.; eşi Saadet E. ile A. K.'nin birlikte olduklarını görünce, cinnet getirdi.

Özkan E., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla A.K. ile eşi Saadet E.'ye saldırdı. İki kişi de aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi.

A.K. HASTANEDE ÖLDÜ

İçeri giren polisler, Özkan E.'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansla  Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, lokantacı A.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Saadet E.'nin tedavisi ise devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yatak odasında yakaladığı eşinin sevgilisini öldürdü

Yatak odasında yakaladığı eşinin sevgilisini öldürdü

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