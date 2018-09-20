Yavaş yavaş, sindire sindire yiyin

Hızlı yemek yeme alışkanlığının, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yemeği belirli bir hızda ve sindirerek tüketmenin ise keyifle yenen sofradan kalkarken vücuda sağlık kazandırdığını belirtiyor.

SİNDİRİM AĞIZDA BAŞLIYOR

Uzmanlar, hızlı yemek yeme alışkanlığına karşı sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor. Sindirimin, genel algının aksine midede değil ağızda başladığını belirten uzmanlar, ağızda çiğnenen besin maddelerinin daha küçük parçalara bölündüğünü, yüzeyinin genişlediğini ve ağız salgısıyla karıştığını ifade ediyor.

BÜYÜK LOKMALAR HALİNDE ULAŞIYOR

Tükürükte bulunan enzimlerin, sindirime yardımcı olduğunu ve besin maddelerinin mide sindirimi için daha hazır hale geldiğini kaydeden uzmanlar, hızlı yemek yeme sonucunda besin maddelerinin mideye tam sindirilmemiş bir halde ve daha büyük lokmalar halinde ulaştığını dile getiriyor. Besinlerin sindirim için hazır olmadığında da midenin daha fazla efor harcadığını anlatan uzmanlar, midenin yorulduğunu ve beraberinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetlerin ortaya çıktığını aktarıyor.

MİDE VE BEYİN SENKRONİZE ÇALIŞIYOR

Mide ve beynin senkronize çalıştığına dikkat çeken uzmanlar, “Bu nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın mide tarafından karşılanması ve uyarının beyne gidip doyma merkezini uyarması ortalama 20 dakika sürer. Vakit kazanmak için hızla yenilen bir yemek, beynin doyma merkezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alışkanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş olur. Hızlı yemek yeme bir süre sonra kronik hale geldiğinde obezite ve metabolik sendrom gelişimine yatkınlığı artırır. Aşırı kilo da, diyabet ve kalp-damar hastalıkları ile inme gibi önemli sorunlara davetiye çıkarır” diyor.

YEMEK SONRASI AKTİVİTE GEREKLİ

Besinlerin yavaş yavaş ve sindirilerek yeme alışkanlığının toplum tarafından kazanılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar, “Çünkü sağlıklı bir yaşamın başka bir anahtarı, ne tüketildiği kadar nasıl ve ne şekilde tüketildiğinde gizlidir. Yemek sonrası aktivite sağlık için gereklidir. Akşam vakitlerinde yapılan yürüyüşler midenin hazmını kolaylaştırır, böylelikle besinler daha hızlı bir şekilde çözülür” ifadelerini paylaşıyor.

BESİNLERİ İYİ ÇİĞNEYİN

Yavaş yemek yemenin vücuda sağlık kazandırdığına işaret eden uzmanlar, “Yavaş yenilen yemek sayesinde midede yanma, ekşime, dolgunluk hissi oluşma riski en aza iner. Bu da yemeği daha keyifli hale getirir, besinlerden tat almayı sağlar. Yavaş yeme ve besinlerin iyi çiğnenmesi ile sindirim ve besinlerin emilimi artar. Besinlerin iyi çiğnenmesi, özellikle pişmemiş çeşitli meyve ve sebzelerin sindirimi için oldukça önemlidir” şeklinde bilgiler aktarıyor.

YAVAŞ YEMEK YEME ALIŞKANLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Yavaş yemek yeme alışkanlığı kazanmak için önerilerde bulunan uzmanlar, şunları söylüyor:

“Hızlı yemek yeme alışkanlığını bir anda değiştirmek mümkün değildir. Fakat yemek yeme süresini uzatmak için bazı önerilere uymak yararlı olabilir. Yemek yerken, beslenme ortamınızın rahat olmasına dikkat edin. Ara öğünler ile açlığınızı dengeleyin. Yemeklerinizin çok sıcak olmamasına dikkat edin. Yemek yerken sohbet edin. Her lokmada çatalı, bıçağı ya da kaşığı elinizden bırakıp diğer lokmada tekrar alın. Loş ışıkta ve televizyon izlerken yemek yemeyin. Çiğnemek için uzun süre harcamanızı gerektiren yüksek lifli besinleri seçin. Stresli iken yemek yemeyin. Yemek partnerinizi doğru seçin, yavaş yemek yiyenlerle sofraya oturun ve onlara ayak uydurun.”