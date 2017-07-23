Yavru boz ayı foto kapana takıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının takibi için kurulan foto kapanlar ilginç anları kaydetmeye devam ediyor.

YAVRU BOZ AYI FOTO KAPANA TAKILDI

Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan foto kapan bir boz ayı ailesini kaydetti. Görüntülerde bir yaşını tamamlamamış yavru ayının ağaca tırmanıp ağaçta mahsur kalması yer alıyor. Yavru, annesinin yardımıyla ağaçtan inebiliyor. Aynı yerden üç gün sonra alınan görüntüde ise yavru ayının tek başına ağaca tırmandığı görülüyor.