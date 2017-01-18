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Yavru köpeğin kulağını kesenlere para cezası

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip bunu videoya çeken iki kişi için 4 bin 404 lira idari para cezası verilecek.

18.01.2017 - 11:15
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Facebook'ta H. K ve N. Y. ismini kullanan iki saldırgan yavru köpeği bağlayarak kulaklarını kestiklerine dair fotoğraf paylaştı.

KESTİKLERİ KULAKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Fotoğraflarda kestikleri kulak parçalarını da sergileyen saldırganlar acı çeken yavru köpeğin yanında poz verdi.

Yavru köpeğin kulağını kesenlere para cezası

GÖZALTINA ALINDILAR

Isparta’da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan H.K. ve N.Y., Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zafer Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

4 BİN 404 LİRA PARA CEZASI

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaşan iki kişiye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verilecek.

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