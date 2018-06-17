Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi.

Sakarya'da ormanlık alanda patileri ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpek olayında gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

Yavru köpeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi'yi, memleketi Erzurum'da binler uğurladı.

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Süveyş Kanalı mayıs ayında para bastı

Muhalefet Cephesi seçim vaadi olarak Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini açıkladı, ancak Mısır'da bulunan muadili Süveyş Kanalı ülkenin kasasına mayıs ayında 500 milyon dolardan gelir getirdi.