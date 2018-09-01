Yavuz Bingöl'den CHP'ye: Atatürk'ün partisi değilsiniz

Sabah'tan İlker Gezici'ye konuşan Yavuz Bingöl, Derya Köroğlu'nun CHP'ye yönelttiği eleştirinin arkasında durması gerektiği görüşünü dile getirdi.

CHP'NİN SOLU, BENİM SAĞIMA DENK GELİYOR

"Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" diyen Bingöl, devamında "Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten" ifadesini kullandı.

Bingöl, sözlerini şöyle noktaladı: "10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu; CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor."