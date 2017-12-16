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Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği belirlendi

Beykoz Konakları'nda ölü olarak bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın babasının tabancasıyla intihar ettiği belirlendi.

İHA | 16.12.2017 - 20:17..
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Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği belirlendi

Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği belirlendi

Beykoz Konakları’ndaki ikametinde hayatını kaybetmiş halde bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümüyle ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Emniyet kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, bu sabah Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümüne ilişkin polis Yılmaz’ın şoförü, koruması ve evde çalışanlardan oluşan 4 kişinin ifadesini aldı.

İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da yakından takip edip evde bulunduğu sırada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz’ın evinde babası Mesut Yılmaz’ın Smith Wesson marka tabancasıyla intihar ettiğini belirledi.

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