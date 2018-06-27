Yaya ölümlerine son veren icat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Motorlu taşıtlar olduğu sürece, ölme riski artan yayalar da olacaktı. O zaman neden yayaları koruyan bir cihaz icat edilmiyordu? İşte mucitler bu sorunun çözümü niteliğinde pek çok yaya güvenlik cihazı üzerinde çalışmaya başladılar. Yaya avcısının çözüm düşüncesi mantıklı olsa da, bu fikrin pratikliği söz konusu değildi. Hatta saçmalıktı bile denebilir. 1930'ların bu akılalmaz buluşu birçok farklı isme sahip: Yaya tutucu, güvenlik kepçe, araba yakalayıcı, kurtarma cihazı… Temel olarak bu icatlar, insanları çarpma anında yakalayarak aracın önündeki dev bir kürekle kurtarıyorlardı.

İNSANI SÜPÜREN İCAT

Bu özel güvenlik cihazı, önce 1920'lerin başında kullanılan otomobillerin önüne yerleştirilmiş bir kürekti. Sheffield denen mucitler, motora yönelik bir kalkan ve bir silindirden oluşan icatları için, "Bu yeni güvenlik aygıtını okur kamyon kadar önde adamı süpürür'' diyordu.

MANEVRALI BİR KEPÇE İLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

“T” Ford Taksi Kabini üzerine monte edilen cihaz, metal ve örgüden yapılmış basit bir bekçi idi. Bir yayayı hareket halindeyken yakalayıp avı tutturmak için, sürücü bir manivela çekmelidir. Bir hava yastığı ve bir hamak arasında garip bir geçit gibi görünen güvenlik kepçesi, yayaların otomobilin tekerleklerinin altına sarılmasını önlemek için bir güvenlik özelliğiydi. Güvenlik kepçesi ve araba yakalayıcısı olarak da bilinen bu cihaz, yaya ölümlerini kalıcı şekilde durma noktasına getirmek için tasarlanmıştı.

1939 yılının ilginç buluşu arabalar için yaya yakalayıcı

KULLANIMI ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Ancak yaya avcısı, iddia ettiği kadar kusursuz değildi. Araç çok hızlı gidiyorsa veya sürücü kolu yeterince hızlı çekmezse, yayaların başı dertte idi. Kullanışlı olması çok uzun sürmese de piyasada benzer yaya kurtarıcıları iddialarını sürdürdü. Bir süre da tüm mucitler toplu halde bu fikrin işe yaramadığını kabullendiler.

Yani neden çok uzun sürmediğini anlamak zor olmasa gerek...