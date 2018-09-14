Yayaya yol vermek nedir bilmeyen sürücüler

Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Karakolu önündeki refüjde bekleyen ve yolun karşısına geçmek isteyen yayayı gören otomobil sürücüsü, trafik ışıklarının olmadığı yaya geçidinde yayaya yol vermek istedi.
DURAMAYARAK BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR
Yaya refüjden yola indiği anda sağ şeritten minibüs hızla geçince yaya tekrar refüje çıktı. Yaya geçinde duran aracın arkasındaki 3'üncü araçtan sonra 4’üncü araç duramayarak 3’üncü araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle diğer araçlar da birbirine çarptı. Yaşanan kaza şehir güvenlik kameralarına yansıdı.
Yayaya yol verirken arkadan çarptılar VİDEO