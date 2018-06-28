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Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 5 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un arama çalışmalarında izine rastlanılmadı.

DHA | 28.06.2018 - 15:39..
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İstanbul'da yaşayan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu.

Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin arama çalışmasının yanı sıra bölge, drone ile de tarandı. Kaymakam Bilgehan Bayar, "Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız." dedi.

Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

DRONE İLE HAVADAN ARAMA

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.

Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

"YAŞAMINI YİTİRDİĞİNE DAİR BİR KANITA RASTLANILMADI"

Kaymakam Bilgehan Bayar, "Bölge, 23 Haziran gününden bu yana adım adım tarandı. Batı Antalya'nın en yüksek tepesi olan Akdağ'ın 3 zirvesi AKUT ve AFAD ekiplerince arandı. Aramalara ek olarak drone’lar ile tarandı. Metin Kor'un yaşamını yitirdiğine dair hiçbir kanıta rastlanamadı. 27 Haziran Çarşamba akşamı itibarıyla jandarma arama timlerinin çalışmalarına son verilmesine karar verdik. Aramalara AFAD ekipleri devam edecek. Bir vatandaşımız kayıp, asıl olan bu. Bir sonuca ulaşıncaya kadar çalışacağız." diye konuştu.

Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

Telefonla ulaşılan Metin Kor'u eşi Evin Doğan Kor ise arama çalışmalarından çıkacak sonucu umutla beklediklerini söyledi.

Yaylada kaybolan kampçı aranıyor

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