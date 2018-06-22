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Yaz tatilinde öğretmenleriyle ipek böceği yetiştiriyorlar

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir ilkokulda ikinci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Seher Aygün öncülüğünde ipek böceği yetiştiriciliği projesini hayata geçirdi.

AA | 22.06.2018 - 13:07..
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Kurupelit İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Seher Aygün, ildeki eğitim kurumlarının performansını ölçmeyi, eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen 'Samsun Maarif Hareketi' kapsamında ikinci sınıf öğrencileriyle ipek böceği yetiştirme projesi hazırladı.

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRME PROJESİ

Kozabirlik Kooperatifinden aldığı 20 bin yumurta ile işe başlayan Seher Aygün, okul binasında kullanılmayan bir sınıfta 24 öğrencisi ile ipek böceği yetiştirmeye başladı.

İpek böceklerinin yumurtadan çıkmasının ardından çevrelerinden topladıkları dut yaprakları ile böcekleri besleyen Seher Aygün ve öğrenciler, yaz tatilinde de ipek böceklerinin gelişimini takip etmeyi sürdürüyor.

Yaz tatilinde öğretmenleriyle ipek böceği yetiştiriyorlar

"BÖCEKLERİN GELİŞİMİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Seher Aygün, "Mayıs ayından beri böceklerin gelişimini öğrencilerimiz ile adım adım takip ediyoruz. Öğrencilerim çevrelerinden aileleri ile topladıkları dut yapraklarını getirerek ipek böceklerinin beslenmesini sağlıyor. İpek böceklerinin koza haline dönüşmesi henüz tamamlanmadı." dedi.

Üreten, doğayı ve hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmek istediğini vurgulayan öğretmen Seher Aygün, okulların tatil olmasına rağmen bütün öğrencilerin sorumluluk alarak iki günde bir okula geldiklerini ve böceklerle yakından ilgilendiklerini anlattı.

Yaz tatilinde öğretmenleriyle ipek böceği yetiştiriyorlar

GELİRLER OKULUN İHTİYAÇLARINA

Öğretmen Seher Aygün, "Çocukların kişisel gelişimi için bu projeyi çok önemsiyorum. Çocuklar bu sayede hem hayvan korkularını üzerlerinden attı hem de hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya başladı. Bir canlıyı büyütmenin ve her aşamasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Çocuklar ipek böceklerini elleriyle besliyor. 1,5 ay içinde koza örmeye başladılar. Kozabirlik kozaları alacak. Elde edeceğimiz kazançla da okulumuzun ihtiyaçlarını gideceğiz." şeklinde konuştu.

Yaz tatilinde öğretmenleriyle ipek böceği yetiştiriyorlar

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