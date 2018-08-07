Yazacağınız üniversiteleri önceden görün tavsiyesi

Bugün başlayan tercih dönemi 14 Ağustos’a kadar sürecek. Yeni sistemi ve tercih dönemini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu,"Başarı sıralamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. O konuda YÖK belli adımlar attı ve adayları rahatlattı. Ayrıca öğrenciler yazmak istedikleri üniversiteleri tek tek görmeliler. 2018 yılında görmediği bir üniversiteyi yazan arkadaşımız yanlış tercih yapmış demektir." dedi.

"YÖK ADAYLARI RAHATLATTI"

Bu yılki tercih dönemiyle ilgili söylenecek birçok şey olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, "Geçtiğimiz senelere nazaran daha farklı bir durum söz konusu. Adaylar bu konuyu yeterince takip ettiler, öğrenmeye çalıştılar. Bu sene başarı sıralamalarında biraz farklılıklar var. Eşit ağırlıkçılar ve sözelciler biraz zorlanıyorlar. Diğer taraftan başarı sıralamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. O konuda YÖK belli adımlar attı ve adayları rahatlattı." şeklinde konuştu.

"EMEKLERİN HEBA OLMAMASI İÇİN BU İŞE ZAMAN AYIRACAKLAR"

Tercih dönemine zaman ayırmanın önemine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, "Tabii şimdi biz bu yılki tercih dönemi için adaylarımıza her zamanki tavsiyelerimizden önce şunu söylemek durumundayız. Bu yıl maalesef sisli bir ortam var. Doğru tercih yapmak adına, bugüne kadar verilen emeklerin heba olmaması, bu yıl aldığımız puanla üniversiteli olabilmek için muhakkak bu işe zaman ayıracaklar." dedi.

"YAZMAK İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTELERİ TEK TEK GÖRECEKLER"

Aday öğrencilerin rehber öğretmenlerle puanları ve başarı sıralamalarını değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kutlu, "Bölüm tercihi yaparken muhakkak akademisyenlerle oturup bu bölümler arasındaki farkları konuşmalılar. Yazmak istedikleri üniversiteleri tek tek görmeliler. Bunun altını mutlaka çiziyorum. 2018 yılında görmediği bir üniversiteyi yazan arkadaşımız yanlış tercih yapmış demektir zaten. Doğru tercihin birinci koşuluna her zaman bunu koyacağız. Görmediğimiz bir üniversiteyi yazmayacağız. Puanları ve başarı sıralamalarımızı uzmanlarla beraber değerlendirmeden listelerimizi oluşturmayacağız. Tüm bunları yaptıktan sonra diğer konuları yani ‘Ben acaba hangi mesleği hedefliyorum’, ‘5 yıl sonra nerede olmalıyım’ sorularını masaya yatırmalılar." diye konuştu.

"EMEKLERİ BOŞA GİTMESİN"

Girilen sınavları ve yapılan tercihleri öğrencilerin gelecekleri için yaptığı yatırımlar olarak değerlendiren Sebahattin Kutlu, "Dolayısıyla arkadaşlar ve anne babalar bu dönemde bütün vakitlerini bu tercih sürecine ayırmalılar. Şu an Türkiye’nin her yerinde tercih merkezleri var. Sadece bizim, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 81 ilde 334 farklı tercih merkezi var. Burada amacımız, hiçbir öğrencimizin gösterdiği çaba, çalışma, ailenin yaptığı yatırım, alınan puanlar heba olmasın." şeklinde konuştu.