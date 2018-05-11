Yazar Mehmet Niyazi Özdemir yaşamını yitirdi

1 30 yaşın altında paraya para demeyen müzisyenler 30 yaş altı genç müzisyenler listesinde zirvenin sahibi 140 milyon sterlinle Adele oldu.

2 Boğarak öldürdüğü köpeğe tecavüz etti Denizli'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu.

3 Batman'da evden kaçan 2 çocuk, Kapadokya'da bulundu 4 gün önce okula gideceklerini söyleyip, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Aydın ile Azat Kaya'nın, gezmek için Kapadokya'ya gittikleri anlaşıldı.

4 CHP'ye AYM yanıtı Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı ile ilgili olarak, "CHP bunu ilk kez yapmıyor, tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır." dedi.

5 Tarihi Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı Mardin'de 1895 yılında Patrik Antun Semheri tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından, yeniden ibadete açıldı.

6 Taksim Camii inşaatında son durum görüntülendi Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’ndeki son durum havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.