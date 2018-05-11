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Yazar Mehmet Niyazi Özdemir yaşamını yitirdi

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA | 11.05.2018 - 14:27..
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Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir'in cenazesi yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek Alınan bilgiye göre, Özdemir, Acıbadem Koşuyolu Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mehmet Niyazi Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir. 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yazar Mehmet Niyazi Özdemir yaşamını yitirdi

YILIN ROMAN ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Yazar Özdemir, aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı. İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayınlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı. Ölüm Daha Güzeldi romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının Yılın Romanı Ödülü'nü, 1999'da ise Çanakkale Mahşeri eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü kazandı.

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