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Yazar ve çizer Aycın’ın Kudüs çizgileri Filistinliler ile buluştu

Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer ve 'Kudüs Ey Ey'kitabının yazarı Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Filistinlerle buluştu.

AA | 01.04.2018 - 14:30..
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  2. Kültür Sanat

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki 40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey sergisi düzenlenen törenle açıldı.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ KATILDI

Serginin açılışına Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Yönetimi Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz ile çok sayıda Filistinli katıldı.

Yazar ve çizer Aycın’ın Kudüs çizgileri Filistinliler ile buluştu

Serginin açılışında konuşan Türkoğlu, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında şehit edilen 15 Filistinli için Allah'tan rahmet dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.

BURUK GEÇEN GEÇEN KUTLAMA

Yazar ve çizer Aycın’ın Kudüs çizgileri Filistinliler ile buluştu

Türkoğlu, İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan olaylarda yaralanan Filistinlilere de acil şifa dileğinde bulunarak, “Bugün aslında güzel bir sergi için buradayız ancak dün yaşanan olaylar nedeniyle bunu bir kutlama şeklinde yapamayacağız.” dedi.

Yazar ve çizer Aycın’ın Kudüs çizgileri Filistinliler ile buluştu

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