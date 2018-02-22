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Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Dünyaca ünlü edebiyatçıların romanlarını yazarken kullandıkları yazı sitili karakterlerini yansıtıyormuş.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 16:38..
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Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Biz okurlar yazarların romanlarını nasıl yazdıklarını merak ederiz. Dünya Edebiyatı'na sundukları harika eserlerin nasıl oluştuğunu gösteren yazarların müsveddeleri, görsel bir nostalji sunuyor.

Ünlü kalem ustalarının el yazılarıyla yazdıkları kitaplardan karakter analizi yapmamıza olanak sağlıyor. Sabitfikir'de yer alan habere göre ebiyatçıların el yazılarından nasıl bir karakter yapısında olduklarını yanılma payı olsa bile fikir sahibi oluyoruz.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Arlantinli öykü ve deneme yazarı Jorge Luis Borges'ın defterine yazdığı satırları.

Yazının yukarı dönüklüğü, onun kendine güvenen, bağımsız; küçük yazması da akıllı, alçak gönüllü ve konsantre olma yeteneği olan, hayattan tat almayı seven, sessiz bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Karakterlerin alt uzantılarının çubuk gibi olması, acılara dayanıklı ve işini hemen halletmek isteyen biri olduğunu sezdiriyor. Bastırarak yazması, içine kapanık ama her an dökebilecek” biri olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Amerikalı ünlü yazar Ernest Hemingway'ın 1941'de yayımlana The Battler kitabının müsveddesi.

Hemingway'in satır aralarında bıraktığı çift boşluk, temiz düşünmeyi sevdiğini ve işine kolaylıkla organize olabildiğini gösteriyor. Borges gibi onun da harflerin bitiş noktalarında küçük döngüler yapması, hayattan küçük tatlar almayı seven bir adam olduğunu gösteriyor.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Amerikalı yazar Chuck Palahniuk'un defteri.

Palahniuk'un satırlarının kalabalık doğası, onun “karışık düşünen” ve “organizasyon yeteneği olmayan” biri olduğuna işaret ediyor. Yazılarına baktığımızda, kaynağımız bize “çok basit, yapılandırmacı ve pratik bir düşünceye sahip,  mekanik ve materyallerle ilgili, hayatın dokunulabilir yanlarını keşfeden bir yazar” olduğunu söylüyor.

Yazıları, onun duyguları hakkında toplam bir fikir edinmemizi sağlıyor. Uyumsuz notları parçalanmış bir düşünce sistemine sahip olduğunu ve başkalarıyla ilişki kurmakta zorlandığını gösteriyor. Palahniuk, sosyal ilişkilerinde keskin ve duygusuz biri olabilir.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

İngiliz edebiyatçı June Austen'ın roman planı.

Hafif sağa eğilimli yazı tipi, yazarın uysal ve açık yürekli biri olduğunu gösteriyor. Harflerindeki uzun alt döngüler bize yazarın, güçlü fiziksel sürücü olduğunu, solda bıraktığı boşluk ise, geleceğe bağlı yaşadığını, hırslı ve toplum odaklı olduğunu söylüyor. Bütün zamanını toplumsal olaylarla ilgili roman yazmaya harcayan bir kadın.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

ABD'li roman ve öykü yazarı David Foster Wallace'ın notlarını aldığı defteri.

Kendine has kısaltmaları ('t' ve 'd' gibi), yazarın pratik ve mekanik biri olduğunu, kısa dönemli hedefleri olduğunu gösteriyor. Palahniuk gibi Wallace yazılarının da ne kadar ahenkli olduğu tartışılır. Bu da apartmanların içinde düşünmesinden kaynaklanan yazılarındaki birçok küçük ayrıntıyı ve bunların hepsini koordineli bir şekilde kombin edebilmesini sağlıyor.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Franz Kafka'nın Dava romanın müsveddeleri.

Kafka'nın bazı karakterlerinin dikey ve hafif sola yaslı olması, çekingen, soğuk ve içe kapanık bir kişiliğinin olduğunu, iniş çıkışlı karakterler ise dakikası dakikasına uymayan ve uykusuz biri olduğunu ifade ediyor.

Ancak, yumuşak geçişli bağlantılar kullanmak yerine üstten yapılan bağlantılar yapılandırmacı düşünen yaratıcı bir kişilik olduğunu gösteriyor.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın "The Great Gatsby" (Muhteşem Gatsby) müsveddeleri...

Yazarın bir sayfada, solda bıraktığı açık boşluklar geleceğine bağlı, tutkulu ve toplum odaklı olduğunu, sağda bıraktığı kesik heceler geçmişine bağlı, iyi işlerin arkasında çalışan, içe kapalı olduğunu gösteriyor.

Yani el yazısıyla yargılayacak olursak Fitzgerald bir şizofren olabilir. Uzun alt çizgileri ise güçlü bir fiziksel sürücü olduğunu fakat yazının dalgalı gidişatı yorgun olduğunu gösteriyor.

Yazarların el yazıları karakterlerini yansıtıyor

1984 ve Hayvan Çifliği kitaplarının yazarı İngiliz George Orwell'ın 1984 romanının müsveddesi.

Orwell 1984'ü, optimizmi ifade eden büyük karakterlerle yazmış. “g” gibi kuyruklu harflerin kuyruğunu kısaltmış, fiziksel aktivitelere tamamıyla kayıtsız olduğunu gösteriyor.

Belki tembeldi, belki de bir yere rahatça kurulup yazıyordu. Harflerin açısal doğası ve aralarındaki bağlantılar, yazarın genellikle analitik, endişeli ve disiplinli biri olduğunun göstergesi.

Genellikle bir sorunun çözümünde birden fazla yaklaşımı oluyordu, bu da yönetici kabiliyetinin olduğunu gösteriyor. Eylemlerini kontrol etmek için iradesini sıkça kullanıyordu.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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