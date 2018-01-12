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Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

Dünyanın önde gelen yazarlarının yazmakla ilgili fikirleri ve önerileri...

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 13:25..
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Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

Edgar Allan Poe, Mark Twain, Stephan King, Tom Wolfe, . Charles Bukowski,  T.S. Eliot, Alp Ellisin, George Higgins gibi dünya edebiyatının usta kalemlerin kitap yazma konusundaki görüşlerinin yer aldığı haberimizde yazar olmak isteyen gençlerin yazarların önerilerini dikkate almalarını tavsiye ediyoruz.

"Kısa hikâye dediğimiz sadece tek bir ruh haline sahip olmalı ve her cümle hikâyeyi bu ruh haline göre yapılandırmalı."

Edgar Ellen Poe (Amerikalı yazar, şair)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Olgunlaşmamış şairler taklit eder, olgun olanlar çalar."

T.S. Eliot (Amerikalı şair, yazar, eleştirmen, oyun yazarı)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Biri ücret teklif edene kadar ücretsiz yaz; kimse 3 yıl içerisinde bir teklifle gelmezse, aslında odun kesmek için yaratılmışsındır."

Mark Twain (ABD'li ünlü yazar)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Bir birey ile başlarsan bir tip yarattığını görürsün, bir tip ile başlarsan hiçbir şey yaratamadığını."

F. Scott Fitzgerald (20. yüzyılın en büyük Amerikalı yazarlardan kabul edilir.)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Dışarıya çıkmak için basurmuşçasına acıtmadığı sürece roman yazmayın."

Asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan Amerikalı yazar ve şair.

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"İçinize deneyim çekip dışarıya şiir verin."

Muriel Rukeyser ( ABD'li ünlü roman ve öykü yazarı)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Gece yarısı yazmak için uykunuzdan uyandıran hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yoktur."

Saul Bellow (Kanadalı yazar, 1976'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Kurgu yalandır, iyi kurgu yalanın içinde gizli gerçektir."

Stephen King, (ABD'li korku romanları yazarı)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Kurgunun sorunu inandırıcı olmak zorunda olmasıdır. Bu kurgusal olmayan düz yazılar için geçerli değildir."

Tom Wolfe (Amerikalı ünlü edebiyatçı)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

"Araştırma süreci olmadan iyi yazamazsın."

George Higgins (ABD'li yazar, eleştirmen)

Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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