Yazarların yazmakla ilgili düşünceleri

Edgar Allan Poe, Mark Twain, Stephan King, Tom Wolfe, . Charles Bukowski, T.S. Eliot, Alp Ellisin, George Higgins gibi dünya edebiyatının usta kalemlerin kitap yazma konusundaki görüşlerinin yer aldığı haberimizde yazar olmak isteyen gençlerin yazarların önerilerini dikkate almalarını tavsiye ediyoruz.

"Kısa hikâye dediğimiz sadece tek bir ruh haline sahip olmalı ve her cümle hikâyeyi bu ruh haline göre yapılandırmalı."

Edgar Ellen Poe (Amerikalı yazar, şair)

"Olgunlaşmamış şairler taklit eder, olgun olanlar çalar."

T.S. Eliot (Amerikalı şair, yazar, eleştirmen, oyun yazarı)

"Biri ücret teklif edene kadar ücretsiz yaz; kimse 3 yıl içerisinde bir teklifle gelmezse, aslında odun kesmek için yaratılmışsındır."

Mark Twain (ABD'li ünlü yazar)

"Bir birey ile başlarsan bir tip yarattığını görürsün, bir tip ile başlarsan hiçbir şey yaratamadığını."

F. Scott Fitzgerald (20. yüzyılın en büyük Amerikalı yazarlardan kabul edilir.)

"Dışarıya çıkmak için basurmuşçasına acıtmadığı sürece roman yazmayın."

Asıl adı Heinrich Karl Bukowski olan Amerikalı yazar ve şair.

"İçinize deneyim çekip dışarıya şiir verin."

Muriel Rukeyser ( ABD'li ünlü roman ve öykü yazarı)





"Gece yarısı yazmak için uykunuzdan uyandıran hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yoktur."

Saul Bellow (Kanadalı yazar, 1976'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.)





"Kurgu yalandır, iyi kurgu yalanın içinde gizli gerçektir."

Stephen King, (ABD'li korku romanları yazarı)

"Kurgunun sorunu inandırıcı olmak zorunda olmasıdır. Bu kurgusal olmayan düz yazılar için geçerli değildir."

Tom Wolfe (Amerikalı ünlü edebiyatçı)

"Araştırma süreci olmadan iyi yazamazsın."

George Higgins (ABD'li yazar, eleştirmen)

Ergül Tosun

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