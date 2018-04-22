taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

İstanbul'un en eski sayfiye yeri Boğaziçi'ydi. Sayfiyenin Osmanlı'ya ait olduğunu anlamak için ahşabın koyu kırmızı renkte olması, kıvrımlardan ve desenlerden oluşması yeterliydi.

Özel Haber | 22.04.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Tarih
Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

Aybüke SENGİR / [email protected]

18-19. yüzyıla kadar Çamlıca’yla beraber, İstanbul’un en eski sayfiye yeri Boğaziçi'ydi. Boğaziçi’nde padişahların yazın göçmesi için çeşitli sahil sarayları vardı. Hatta o dönem göç, asıl anlamını kaybederek Suriçi’ndeki kışlık evlerden, yazın Boğaziçi’ndeki köşklere ve yalılara taşınmayı temsil ediyordu, yani Sepetçiler Kasrı’na, Beşiktaş Sahilsarayı’na veya Çırağan sahil sarayına. Boğaziçi o zamanlar padişahların dinlenme adresiydi.

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

SAYFİYE AKIMINI FATİH SULTAN MEHMED BAŞLATTI

Fatih Sultan Mehmed’in Beykoz’a Tokat Bahçesi yaptırmasıyla başlayan bu sayfiye akımı, Yavuz Sultan Selim’i Bebek’e, Kanuni Sultan Süleyman’ı İstinye’ye, Sultan II. Selim’i Beşiktaş’a, Sultan III. Murad’ı Fındıklı’ya yöneltti. Dolmabahçe semti, Beşiktaş Köşkü’nün Sultan I. Ahmed tarafından sahili doldurularak elde edildi mesela.

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

BOĞAZİÇİ’NDE YALI YARIŞI

Boğaziçi’ndeki köy halkı her geçen gün yeni bir yalıyla karşılaşıyordu. Fransız-İtalyan kökenli Katolik tacirlerle, İstanbul’un Kapalıçarşı esnafı da, Boğaziçi’nde sayfiye yaşamının yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundular. Bir de Mısır’dan gelen zenginler vardı. 1840’lı yıllarda Mısır’ın zenginleri Boğaziçi’nde kasır ve yalı yapma yarışına girdiler.

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

YAZLIK FİYATLARI UÇTU

Boğaz’ın asıl önemli adımı Şirket-i Hayriye oldu. Boğazdaki vapurlar birbirlerine ulaşamayan köylerin yaklaşmasına ve giderek büyümesine vesile oldu. Bu dönemde İstanbul, Bebek gibi semtlere kadar uzanıyordu. Yazlık fiyatları inanılmaz derecede arttı. İstanbul halkı o dönemler fiyatlardan dolayı çok endişeliydi.

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

OSMANLI MOTİFLİ SAYFİYELER

Boğaziçi’nde yapılan sayfiyeler, kendine özgü bir mimari oluşturmuştu. Genel itibariyle, kıvrımların ve bitkisel desenlerin kullanıldığı Art Nouveau türünde yapılan bu iki üç katlı ahşap evlerin rengi Osmanlı gülü, yani koyu kırmızıydı. Her yalının kendine ait bir kayıkhanesi bulunuyordu.

DİN VE SOSYAL STATÜ AYRIMI

Sayfiyelerde din ve sosyal statü, yalnız yalıların görünüşünden değil, bulundukları bölgelerle de kendini belli ediyordu. Padişah ve ailesi Beşiktaş, Ortaköy ve Kuruçeşme’de otururken, Sadrazamlar ve Divan üyeleri Bebek’i, münevverler Rumelihisarı’nı, Hristiyanlar ve Yahudiler Arnavutköy ve Kuzguncuk’u, Rumlar ve Ermeniler Yeniköy', Tarabya ve Büyükdere’yi tercih etmişlerdi.

Yazlık kültürü Osmanlı'da başladı

BOĞAZİÇİ AYNI ZAMANDA SÜRGÜN YERİYDİ

Boğaziçi, her zaman huzur dolmak için gidilen sayfiye olarak görülmüyordu tabii. Bazı durumlarda tam tersi amaçla da kullanılıyordu. İstanbul’da bulunmasından rahatsız olunan, ama yaptığı hizmetlerden dolayı saygı gören o dönemin devlet erkanları için Boğaziçi, sürgün anlamına geliyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaliforniya’da altına hücum devri
1848’de Amerika’da yaşayan bir marangozun ‘altın keşfi’ haberlerinin ardından 300 binden fazla servet avcısı topraklarını terk ederek Kaliforniya’ya hücum etti.
Bergama’nın tıp tarihindeki önemi
Anadolu'da gelişen tıbbın ilk örneklerinin ve tıpta kullanılan ilk aletlerinin Bergama ve civarı bölgelerde bulunduğunu biliyor muydunuz?
Bayan Ladd’ın gazi maskeleri
Birinci Dünya Savaşı’nın darbelerini suratında taşıyan gazi askerlere yüz maskesi yapan bir heykeltıraş; tanıştırayım Anna Coleman Ladd.
Beşiktaş'ın armasında neden ay-yıldız var
4 büyükler arasında armasında Türk bayrağı olan tek takım Beşiktaş. Bunun, Türk Milli Takımı'nı temsil ettiği için verildiği söylense de, spor tarihçisi Vâlâ Somalı'nın başka bir iddiası var.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

69
Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

6
Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

Kendisine benzeyen kadını öldürüp kimliğine büründü

12
ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

ABD'nin Filistin raporunda İsrail işgali yok sayıldı

61
Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

150
Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

Doğalgaz artık yerli ünitelerle çıkarılacak

37
Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM