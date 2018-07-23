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YDS bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki kez yapılan YDS bu yıl üç kez yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

AA | 23.07.2018 - 11:27..
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Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlattı.

2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini ifade eden Özer, "ÖSYM, 2 Aralık 2018 tarihine üçüncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı." bilgisini paylaştı.

SINAVLARIN TEKRAR SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için iki sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu bildirdi.

Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. "

YDS bu yıl 3 kez yapılacak

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