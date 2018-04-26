taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.474
USD
4,0715
EURO
4,9607
ALTIN
173,08
PETR
74,5000

YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 1 Nisan'da uygulanan Yabancı Dil Sınav'nın sonuçları erişime açıldı.

AA | 26.04.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi değerlendirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YDS, 1 Nisan 2018 Pazar günü 41 ilde 46 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl ilk defa uygulanan Boşnakça ve Arnavutça dilleri dahil olmak üzere toplam 25 dilde gerçekleştirilen sınava 115 bin 84 aday katıldı.

YDS sonuçları açıklandı

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Öğrenciler eğitici oyunlarla dersleri daha iyi anlıyorlar
Samsun'da 'Oyunlar Bizim İçin' projesiyle öğrenciler sınıfta 10 dakika ders işleyip, 10 dakika eğitici oyunlar oynuyor.
Sınav görevi için kayıt olmak gerekiyor
Anadolu Üniversitesi sınavlarında görev almak isteyenlerin öncelikle kayıt sistemi oluşturmaları gerekiyor.
Öğrencilerden üç dilde yayın yapan dergi
Anadolu Öğrenci Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen Türk, Arap ve Afrikalı öğrenciler tarafından hazırlanan 'Hemhal' adlı dergi 3 dilde yayımlanıyor.
KPSS 22 Temmuz'da
ÖSYM'nin duyurduğu sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

78
Rusya Ermenistan'da da kaybetti

Rusya Ermenistan'da da kaybetti

21
Ahmet Davutoğlu kameralar karşısında

Ahmet Davutoğlu kameralar karşısında

107
İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

133
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

168
Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

167
Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM