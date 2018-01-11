Yedikule'deki tarihi bostanlı için yeni proje hazırlandı

Yedikule'deki tarihi bostanlar için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında birçok alan tasarımı yeniden yapılacak.

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2014 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

2014 yılında iptal edilen proje, geçtiğimiz günlerde yeniden Büyükşehir Meclisi'nde gündemine alındı.

“Yedikule Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesi’ne ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatı” teklifi, İBB Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Fotoğraf Kaynak: İBB

2 EKİM 2018'DE TAMAMLANACAK

UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Yedikule Bostanları ilk ihale edildiğinde veto yedi, ancak tekrar gündeme geldi ve ihaleyi 12 milyon 207 bin 734 TL’ye İşsan İnşaat Tic. ve San. Ltd. şirketi aldı.Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberne göre, düzenlemenin 2 Ekim 2018 tarihinde tamamlanması planlanıyor.