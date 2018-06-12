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YEE Güney Afrikalı gençlere Türkiye'yi tanıttı

Güney Afrika Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Johannesburg'daki gençlik festivalinde gençlere Türkiye'yi ve Türk el sanatlarını tanıttı.

AA | 12.06.2018 - 14:47..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Program Direktörü Abdülaziz Yiğit, her yıl gençlere kariyer, iş ve girişimcilik konularında yön vermek amacıyla düzenlenen gençlik festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, YEE olarak açtıkları stantta Güney Afrikalı gençlere Türkiye’yi ve eğitim fırsatlarını anlattıklarını belirtti.

TÜRK MUTFAĞINDAN LEZZETLER SUNULDU

Güney Afrikalı gençlerin Türk el sanatlarına ve Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Abdilaziz Yiğit, "Güney Afrikalı gençleri kültürümüz, ülkemizdeki burslar ve eğitim fırsatları hakkında bilgileniyoruz. Ülkemize karşı güzel bir ilgi var. Burada Güney Afrikalıların ilgisine sunduğumuz geleneksel el sanatlarımızı icra edebilmeleri için onları merkezimize davet ediyoruz. Bu vesile ile Afrika'nın bu en uç kısmında kültürümüzün doğru bir şekilde tanıtımını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında davetlilere Türk mutfağından lezzetler de sunuldu.

YEE Güney Afrikalı gençlere Türkiye'yi tanıttı

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