Yeliz Şar ve Tolga Güleç yine ayrıldı

2013 yılında evlenen oyuncu Yeliz Şar ile meslektaşı Tolga Güleç, 5 yıllık evliliklerini 8 ay önce tek celsede bitirmişti. Tolga Güleç’in aşırı kıskanç olduğu, bu yüzden sık sık kavga ettikleri iddia edilmişti.

MEKANDA KAVGA ETTİLER

Yeliz Şar ile Tolga Güleç boşandıktan hemen sonra “Aşkımız bitmedi” diyerek yeniden aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak sorun daha da büyüdü. Çift Bodrum’daki bir kulüpte herkesin içinde kıskançlık kavgasına tutuştu. Tolga Güleç, İstanbul’a dönüp evden ayrıldı.

"BENİ YEDİ BİTİRDİ"

Bodrum’da kalan Yeliz Şar yakınlarına şöyle dert yandı: “İşime, kıyafetlerime, arkadaşlarıma, her şeyime karışıyordu. Kıskançlığı beni yedi bitirdi. Artık tükendim. Bu kez dönüşü yok.” Çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.