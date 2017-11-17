Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş konuştu

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı.

YELİZ KOCASINA SAHİP ÇIKTI

İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen ''Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun, montajlı fotoğraflar var. Hiçbir şey yok. Ne kocamı ne de kendimi harcatmam. Kimsenin gücü yetmez. Durumu bilişim suçlarına ilettik, şüphelendiğimiz kişiler var...'' açıklamasını yapmıştı.

Yeliz Yeşilmen'in 'şüphelendiğimiz kişiler var' açıklamasıyla Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'ı kastettiği iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Gülbin Vardar, çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

''BENİM YAŞADIKLARIMI YELİZ DE YAŞASIN''

İşte Gülbin Vardar’ın açıklamaları:

''Benim yaşamış olduklarımı o da (Yeliz Yeşilmen) yaşasın isterim.Çünkü ben az buz şeyler yaşamadım.Yani ben iki çocuğumla hayatı silbaştan yaşadım. Bakın o da 2 çocuğuyla şu an. Aynı kaderi yaşayacak. Aynı kaderi yaşamadan ölmeyecek. Çünkü ben çok kötü şeyler yaşadım, çok çektim. Evet, bu mesajlar bana da geldi. Eski eşim bir kadınla kendisini (Yeliz Yeşilmen) aldatıyormuş. Biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu seneler önceden biliyorduk, şimdiki mevzu değil ki! Biz bunu gördük çocuklarım onların yanında olduğu zamanlar başka kadınlar da görüyordu. Kendisi de yakaladı fakat hep sustu.''

"BİRİNCİ EŞİMDEN GÜLBİN YÜZÜNDEN BOŞANDIM"

Yeliz Yeşilmen ve eski eş Gülbin Vardar karşılıklı suçlamaları sonrası Ali Uğur Akbaş konuştu:

"Ben evliyken Gülbin benimle birlikte oldu. Evliyken Gülbin'le beraber oldum. Hamile kaldı ve ilk eşimden öyle ayrıldım. Ben, Gülbin'den ayrıldıktan 1.5 yıl sonra Yeliz'le tanıştım, Yeliz'i evli adamla beraber olan kadın olarak yansıtmaya çalışıyor şimdi.''

