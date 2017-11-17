taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.233
USD
3,8944
EURO
4,5935
ALTIN
160,48
PETR
61,3500

Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş konuştu

Eşi Yeliz Yeşilmen'i aldattığı iddia edilen Ali Uğur Akbaş, eski eşi Gülbin Vardar'ın suçlamalarına olay sözlerle yanıt verdi.

17.11.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. Magazin

FF

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı.

YELİZ KOCASINA SAHİP ÇIKTI

İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen ''Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun, montajlı fotoğraflar var. Hiçbir şey yok. Ne kocamı ne de kendimi harcatmam. Kimsenin gücü yetmez. Durumu bilişim suçlarına ilettik, şüphelendiğimiz kişiler var...'' açıklamasını yapmıştı.

Yeliz Yeşilmen'in 'şüphelendiğimiz kişiler var' açıklamasıyla Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'ı kastettiği iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Gülbin Vardar, çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

''BENİM YAŞADIKLARIMI YELİZ DE YAŞASIN''

İşte Gülbin Vardar’ın açıklamaları:

''Benim yaşamış olduklarımı o da (Yeliz Yeşilmen) yaşasın isterim.Çünkü ben az buz şeyler yaşamadım.Yani ben iki çocuğumla hayatı silbaştan yaşadım. Bakın o da 2 çocuğuyla şu an. Aynı kaderi yaşayacak. Aynı kaderi yaşamadan ölmeyecek. Çünkü ben çok kötü şeyler yaşadım, çok çektim. Evet, bu mesajlar bana da geldi. Eski eşim bir kadınla kendisini (Yeliz Yeşilmen) aldatıyormuş. Biz bunu zaten biliyorduk. Biz bunu seneler önceden biliyorduk, şimdiki mevzu değil ki! Biz bunu gördük çocuklarım onların yanında olduğu zamanlar başka kadınlar da görüyordu. Kendisi de yakaladı fakat hep sustu.''

"BİRİNCİ EŞİMDEN GÜLBİN YÜZÜNDEN BOŞANDIM"

Yeliz Yeşilmen ve eski eş Gülbin Vardar karşılıklı suçlamaları sonrası Ali Uğur Akbaş konuştu:

"Ben evliyken Gülbin benimle birlikte oldu. Evliyken Gülbin'le beraber oldum. Hamile kaldı ve ilk eşimden öyle ayrıldım. Ben, Gülbin'den ayrıldıktan 1.5 yıl sonra Yeliz'le tanıştım, Yeliz'i evli adamla beraber olan kadın olarak yansıtmaya çalışıyor şimdi.''

İlginizi Çekebilir
Ünlü tenisçi Serena Williams evlendi
Ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, uzun süredir aşk yaşadığı Alexis Ohanian ile dün dünyaevine girdi.
Hülya Avşar'dan Eser Yenenler itirafı
Star TV'deki 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Eser Yenenler oldu. Hülya Avşar programda bir itirafta bulundu.
Burak Özçivit reklamlardan servet kazanacak
Burak Özçivit, bir giyim firmasının yeni yüzü oldu. Bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekecek olan oyuncu, 2.5 milyon TL aldı.
Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması
Güzel oyuncu, sevgilisinin samimi bir şekilde görüntülendiği kadının asistanlarını olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

361
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

119
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

100
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

83
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

10
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi

129
Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM