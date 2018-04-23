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Yelkovan kuşları balıkçı ağlarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda göç mevsiminde olan ve deniz yüzeyine yakın, alçak uçmalarıyla bilinen yelkovan kuşları, balıkçıların ağlarına takıldı.

İHA | 23.04.2018 - 09:08..
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Nesli tehlike altında olan yelkovan kuşlarının binlercesi şu günlerde İstanbul Boğazı'nda. Göçleri esnasında balıkçıların ağlarına takılan binlerce yelkovan kuşu, hayati tehlike yaşıyor.

BALIK AĞLARINDA YELKOVAN KUŞU

İstanbul Boğazı'nda balık tutan bir vatandaşın oltasına iki tane yelkovan kuşu takıldı.

Göç mevsiminde olan ve denizden alçak uçmalarıyla bilinen kuşların oltaya takıldığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Vatandaşlar balıkçı oltasına takılan kuşları kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti.

Yelkovan kuşları balıkçı ağlarına takıldı ViDEO

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