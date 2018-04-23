Nesli tehlike altında olan yelkovan kuşlarının binlercesi şu günlerde İstanbul Boğazı'nda. Göçleri esnasında balıkçıların ağlarına takılan binlerce yelkovan kuşu, hayati tehlike yaşıyor.
BALIK AĞLARINDA YELKOVAN KUŞU
İstanbul Boğazı'nda balık tutan bir vatandaşın oltasına iki tane yelkovan kuşu takıldı.
Göç mevsiminde olan ve denizden alçak uçmalarıyla bilinen kuşların oltaya takıldığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.
Vatandaşlar balıkçı oltasına takılan kuşları kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti.
Yelkovan kuşları balıkçı ağlarına takıldı ViDEO