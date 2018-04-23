Yelkovan kuşları balıkçı ağlarına takıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş, aralarında Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin de bulunduğu Filistinlileri kabul etti.

CHP, oylarının İYİ Parti'ye kaymasını izlemektense, bu partiyle ittifak yapıp ortak aday çıkarma planları yapıyor.

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Savaş Afganistanlı çocukları yetim bırakıyor

Yıllardır bitmeyen terör ve kaos ortamından en çok etkilenenler çocuklar oldu. Bugün ülkedeki çocuk nüfusun çoğunluğu anne ya da babasını yitirmiş durumda.