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Yem için gelen geyikler görüntülendi

Kartepe'nin yüksek kesimlerinde aç kalmasınlar diye koyulan yemleri yemeye gelen geyikler görüntülendi.

17.01.2017 - 17:43
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  2. Yaşam

Kartepe Sultaniye Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde görülen ve doğal yaşamda kar sebebiyle aç kalan geyiklere belediye ekipleri, mahalle muhtarlığının iş birliği ile yem bıraktı.

"AÇ KALMASINLAR DİYE YONCA BIRAKIYORUZ"

Ağır kış şartları sebebiyle aç kalan geyiklere yardımcı olan Sultaniye Mahallesi sakinlerine belediye ekipleri de tedarik ettiği yemleri, geyiklerin yol güzergahına balyalar halinde bırakarak destek oldu. Sultaniye Muhtarı Ahmet Özkılıç, verdiği destek için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti. Köy statüsünden mahalle statüsüne kavuşan bölgenin kış turizmine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Muhtar Özkılıç, “Doğal yaşamda çıplak gözle görülen geyik ve diğer hayvanlara bölgemizde belirli aralıklarla yem bırakmaktayız. Soğuğa ve açlığa direnen geyikler için de yonca balyalarını Kartepe Belediyemizin yardımlarıyla karda üst kesimlere kadar ulaştırıyoruz” dedi.

Yem için gelen geyikler görüntülendi

"KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kartepe Belediyesi yetkilileri de, “Eşsiz doğa güzelliğine sahip ilçemizde yaban hayatının da desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara belediye olarak her zaman destek olmaktayız. Bölgede geyiklerin yaban hayatına yenik düşmemesi için bölge halkının çabalarına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekolojik dengenin korunmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

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