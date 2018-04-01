Fransız Arthur Philippe, dünyanın en zehirli balığı olan Fugu balığının öyküsünü bir dakikalık kısa filminde izleyicilere sunuyor. 2012'de gösterime giren kısa filmde aşçının elinden kurtulmak isteyen balığın dramatik halini izleyeceksiniz.

DÜNYADAKİ ZEHİRLİ İKİNCİ BALIK

Fugu Balığı dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı diye bilinirken, kendi türleri arasındaki en zehirli canlıdır. Dünyadaki en zehirli balık olan bu tür Balon Balığı, Kirpi Balığı gibi isimlerle de anılırken kendine ait 100 küsur fugu türü bulunmaktadır.

Fugu Balığı, Japonya'da lisanslı aşçılar tarafından pişirilip servis edilen bir yemek çeşididir.

Fugu zehirlenmesinin özünde ise sinirlerin elektrik sinyalini kesmesi yatmaktadır ki bu felce sebep olmaktadır. Daha da ilginci bilinç açık kalmakta ve kaslardan başlayan felç solunumu tamamen kesmektedir. Yani Fugu insanı nefes alamamaktan öldürmektedir







Çok büyük olmayan Fugu Balığı (en büyüğü 100 cm diye bilinir), tropik sularda bulunurken son yıllarda Akdeniz'e kadar gelmiştir. Bu kısa filmde aşçı, balığı tam fokur fokur kaynayan tencereye atacağı sırada, Fugu balığı balon olur ve uçar.





Aşçının müdahalesine rağmen elinden kaçırdığı balık, sert bir cisime çarparak dönüp dolaşıp tekrar tencereye girer.

Aşçının da istediği budur zaten.

Kapağı kapatır, kendisine ya da misafirlerine sunacağı ziyafeti böylece kurtarmış olur.

Yemek olmamak için direnen balığın dramı: Fugu Balık VİDEO





Ergül Tosun

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