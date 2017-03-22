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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin kurucusu olan ve CEO'luk görevini halen devam ettiren Nevzat Aydın, 6 yıllık evliliğini bitirdi.

22.03.2017 - 09:02
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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'ni 2 yıl önce yaklaşık 600 milyon dolara Alman Delivery Hero'ya satan Nevzat Aydın'ın özel hayatında işler yolunda gitmedi.

6 YILDIR EVLİYDİ

6 yıldır evli olan Nevzat Aydın, geçtiğimiz ay bu birlikteliğine son noktayı koydu.

PARA SAADET GETİRMEDİ

Konuyla ilgili detayları Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt yazdı.

Cankurt'un yazısından bir kısım; "Kurucusu olduğu ve halen CEO'luğuna devam ettiği Yemeksepeti'ni iki yıl önce 589 milyon dolara Delivery Hero'ya satan Nevzat Aydın'a, bu para maalesef saadet getirmedi.

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın boşandı

TEK CELSEDE BOŞANDI

Öğrendim ki; 2011 yılında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde dillere destan bir düğünle evlendiği Melis Pekand ile altı yıllık evliliği, geçen ay tek celsede bitmiş.

EŞİNİ MUTLU EDEMEDİ

Satıştan kazanılan paranın 27 milyon dolarını 114 çalışanı arasında paylaştıran ve çalışanlarının yanı sıra herkesin kalbini kazanan Nevzat Aydın, bir tek eşini mutlu edememiş gibi gözüküyor. Dubrovnik'teki düğünleri için kesenin ağzını açan, misafirlerini kiraladığı özel uçak ile götüren Nevzat Aydın'ın eşinin üzerine titrediğini duyuyordum."

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