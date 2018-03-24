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Yemen'de asker ve Husiler çatıştı: 30 ölü

Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında ülkenin batısında yer alan Taiz kentindeki çatışmalarda 30'dan fazla militan öldü.

AA | 24.03.2018 - 01:31..
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17. Piyade Tugayı ile Husiler arasında iki gündür devam eden ve çevre ilçelere de sıçrayan çatışmalarda aralarında iki üst düzey komutanın da olduğu 30'dan fazla militanın öldüğü ifade edildi.

Yemen'de asker ve Husiler çatıştı: 30 ölü

STRATEJİK MEVZİLER KONTROL ALTINA ALINDI

Hükümet birliklerinin ayrıca ülkenin kuzeyindeki Lahic ilinde yer alan Kubeyta ilçesinde, stratejik öneme sahip bazı noktaları ele geçirdiği belirtildi.

Orduya ait 4'üncü bölge sözcüsü yüzbaşı Muhammed en-Nakib, hükümet güçlerinin perşembe günü Kubeyta'da başlattığı askeri operasyonlar kapsamında Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle ordu birliklerinin, El-Heşme, el-Bakar, es-Santral sıra dağlarının yanı sıra Hammal bölgesinde kontrolü sağladığını ifade eden Nakib, "Çatışmada, 25 Husi öldü, 4'ü gözaltına alındı." dedi.

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